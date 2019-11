MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 6 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan sobre los mercados mexicanos, la economía y la política.

A continuación, un resumen de los reportes del 6 de noviembre. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías, no representan puntos de vista de Reuters.

ECONOMIA

* La inversión de las empresas en México subió un 1.5 por ciento en agosto frente a julio, dijo el miércoles el instituto de estadísticas. La inversión fija bruta cayó un 4.3 por ciento en agosto a tasa anual, según el reporte mensual del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI).

* El índice de confianza del consumidor desestacionalizado en México fue de 43.9 en octubre, dijo el miércoles el instituto de estadísticas. El índice no ajustado por estacionalidad fue de 44.1 puntos durante el mes.

MONEX - Debido a que a partir de julio de 2018 el índice repuntó hacia niveles máximos históricos, la comparación anual enfrenta bases de comparación elevadas, por lo que el avance anual (a/a) fue de solo 3.7%, el segundo menor crecimiento en el año, con lo que la confianza se mantiene en niveles elevados que se han dado desde el inicio de la nueva administración.

* Analistas redujeron su proyección para el crecimiento de la economía mexicana durante este año y el 2020, reveló la encuesta quincenal del grupo financiero CITIBANAMEX divulgada el martes. El Producto Interno Bruto (PIB) mostraría una expansión del 0.1% en 2019, según la mediana de las estimaciones. El pronóstico es inferior al 0.3% esperado en el levantamiento anterior.

* La moneda local cotizaba en 19.2170 por dólar, con una pérdida de 0.09%, frente a los 19.2 del precio de referencia de Reuters del martes. |

BANORTE - El USD registra pérdidas frente a la mayoría de las divisas del G10 pero con un desempeño mixto frente a divisas emergentes. En este contexto, el peso mexicano pierde hilando tres jornadas consecutivas de presiones.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC bajó el martes un 0.47% a 43,611.84 puntos, con un volumen de 204.8 millones de títulos negociados.

METANÁLISIS - Después de los máximos históricos que alcanzaron la semana pasado los principales índices bursátiles de Estados Unidos, parece que ya no están tan seguros que se logre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que fue lo que los impulsó, ya que algunos medios internacionales han señalado que China no está dispuesta a firmar un acuerdo si no le quita Trump los aranceles, pero por otro lado hay medios de información que siguen mostrando noticias optimistas sobre el acuerdo. La realidad es que todo está incierto y es por ello que los inversionistas se han reservado de seguir comprando activos de riesgo. En nuestra estrategia semanal sugerimos que mientras continúe el Indice por encima de su media móvil de un mes ubicada alrededor de los 43,250 habrá que mantener posiciones, pero si es perforado habría que empezar a vender.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió el martes tres puntos base a 6.84%. Por su parte, la tasa a 20 años avanzó siete a 7.18%.

BANORTE - Movimientos mixtos en bonos soberanos en el mundo, con un sesgo positivo en América, lo cual podría ofrecer un respiro al mercado mexicano después de tres sesiones consecutivas de pérdidas. A pesar de ello, mantenemos recomendación en Bono M Nov’47. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)