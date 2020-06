Peso mexicano y bolsa ganan tras datos EEUU, recortan avance por comentarios Powell

CIUDAD DE MÉXICO, 16 jun (Reuters) - El peso y la bolsa de México ganaban el martes luego de conocerse positivos datos de las ventas minoristas en Estados Unidos que revivieron esperanzas de un rápido repunte económico.

No obstante, el avance de los activos no era tan pronunciado como al inicio de la sesión después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que una recuperación económica completa no ocurrirá hasta que los estadounidenses estén seguros de que la nueva epidemia de coronavirus ha sido controlada.

* La moneda cotizaba en 22.1910 por dólar, con un avance del 0.10% frente a las 22.2139 unidades del precio de referencia de Reuters del lunes. Más temprano, llegó a apreciarse hasta las 21.8989 unidades.

* Mientras tanto, el referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, subía un 1.50% a 37,977.26 puntos.

* Animaba a inversores un informe acerca de que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está estudiando un programa de infraestructura de casi 1 billón de dólares para impulsar la economía.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía dos puntos base a 6.00%, mientras que la tasa a 20 años cedía dos a 6.91%. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)