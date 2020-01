Barril cae debido a que inversores evalúan riesgos en Oriente Medio

Foto de archivo. Dolientes llevan el ataúd del general Qassem Soleimani, en el aeropuerto internacional de Ahvaz, Irán. 5 de enero de 2020. Imagen proporcionada por un tercero. Hossein Mersadi/Fars news agency/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS.

LONDRES, 7 ene (Reuters) - Los precios del petróleo borraban el martes parte de las ganancias que lograron en los días previos debido a que los inversores reconsideraban la posibilidad de interrupciones inmediatas a los suministros en Oriente Medio después de que Estados Unidos mató a un general iraní de alto rango.

* Los futuros del crudo Brent perdían 41 centavos, o un 0,6%, a 68,50 dólares por barril a las 1122 GMT, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaban 32 centavos, o un 0,5%, a 62,95 dólares por barril.

* Los precios subieron en las dos sesiones previas y el Brent alcanzó su cota más alta desde septiembre, mientras que el WTI tocó su mayor nivel desde abril.

* Las alzas se dieron ante los temores a una escalada en el conflicto y a potenciales interrupciones del suministro en Oriente Medio después de que un ataque con drones mató el 3 de enero a Qassem Soleimani, jefe de las Fuerzas Quds de élite. Irán ha prometido una dura venganza.[nL1N29C067]

* “Nosotros aún creemos, en la ausencia de represalias o interrupciones, que los precios del petróleo tenderán a la baja durante el curso del primer trimestre de 2020, con un mercado que se mantendrá bien abastecido durante la primera mitad (del año)”, dijeron analistas de ING en una nota.

* La consultora Eurasia Group dijo que Irán posiblemente se concentrará más restringidamente en blancos militares estadounidenses en lugar de blancos de energía.

* “Eso no significa que no continuará con el acoso de bajo nivel a buques comerciales o infraestructura de energía regional, pero esas actividades no serán graves”, agregó.

* Los precios también cayeron pese al mayor cumplimiento de los límites a la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para limitar la oferta. Sus miembros bombearon 29,5 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, 50.000 bpd menos respecto a las cifras revisadas de noviembre, según un sondeo de Reuters publicado el lunes.[nL1N29B0E8]

* Los inventarios de petróleo de Estados Unidos habrían caído por cuarta semana debido a un aumento de las exportaciones, aunque las existencias de productos refinados habrían crecido, mostró el lunes un sondeo Reuters. Seis analistas estimaron en promedio que los inventarios de crudo habrían caído en 4,1 millones de barriles en la semana al 3 de enero.[nL1N29B0WS]

Reporte de Bozorgmehr Sharafedin y Shadia Nasrallah en Londres, Florence Tan en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa