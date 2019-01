Equipo de Guaidó busca controlar Citgo antes de pago de deuda en abril: fuentes

CARACAS/CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El equipo de asesores del líder del Congreso opositor venezolano Juan Guaidó trabaja contra reloj para tomar control de Citgo, la filial de la petrolera PDVSA en Estados Unidos, antes del pago de intereses en abril a tenedores de un bono de la estatal que vence en el 2020, dijeron el lunes dos fuentes cercanas al tema.

Los logos corporativos de la petrolera estatal venezolana PDVSA y su filial en EEUU Citgo Petroleum Corp son vistos en Caracas, Venezuela, 30 de abril de 2018. REUTERS/Marco Bello

La estrategia busca evitar perder el activo más importante de Venezuela en el exterior, su unidad de refinación en Estados Unidos, en medio de una posible disputa antes de que la oposición pueda manejar la compañía, pues la mitad de sus acciones sirven de garantía para el título PDVSA 2020.

El jefe de la Asamblea Nacional, que se juramentó la semana pasada como presidente interino del país sudamericano, dijo el lunes en un comunicado que dio órdenes para iniciar el proceso de nombramiento de las directivas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de su filial Citgo , “para el control progresivo y ordenado de los activos en el exterior”.

Pero su equipo de asesores legales y financieros se enfrenta a un complejo desafío legal para la designación de las nuevas autoridades, y está preocupado de que las medidas se ejecuten antes de fines de abril cuando corresponde cancelar un crucial compromiso de deuda, dijeron las fuentes.

PDVSA sólo podría demorarse 30 días en pagar unos 71,5 millones de dólares en intereses a los tenedores del título al 2020, antes de caer en cesación de pagos y dejar en riesgo a Citgo.

No quedó de inmediato claro si el gobierno interino de Guaidó está dispuesto a cancelar los intereses del bono, una vez que Estados Unidos aprobó el lunes un conjunto de sanciones sobre PDVSA para bloquear sus cuentas en el país norteamericano, lo que haría difícil el pago a los bonistas en abril. [nL1N1ZS1CV]

“Ya Maduro no tiene autoridad para cambiar la directiva de Citgo (...) No es presidente, esos activos no son de Maduro son de Venezuela”, dijo a Reuters el designado por Guaidó como encargado de negocios en Estados Unidos, Carlos Vecchio.

TRASPASO DE CUENTAS

La Asamblea Nacional de Venezuela también acordó hace unos días pedir a reguladores y gobiernos del mundo congelar las cuentas del gobierno en el extranjero y el lunes Guaidó giró instrucciones para traspasar el manejo de las cuentas de la República a “autoridades legítimas” que definirá el legislativo.

El entramado legal busca tomar control de los fondos y activos de Venezuela fuera del país para financiar al gobierno interino, una vez que ha sido reconocido por Estados Unidos, países de la región y Europa. A la par, frenar cualquier intento de Maduro por movilizar dinero en medio de la crisis.

Pero buena parte del efectivo que mantiene el gobierno de Maduro fuera del país está en cuentas en China, Rusia y Turquía, todos aliados ideológicos de la revolución socialista, dijo el lunes una fuente conocedora de esos asuntos.

Reporte de Corina Pons y Marianna Párraga. Editado en español por Mayela Armas, Ana Isabel Martínez y Silene Ramírez