Netflix y China impulsan a Wall St, inversores minimizan votación por Brexit

Operadores trabajan en la bolsa de valores de Nueva York, Estados Unidos. 10 de enero, 2019. REUTERS/Brendan McDermid

NUEVA YORK (Reuters) - Las acciones subieron el martes en la bolsa de Nueva York, con alzas en los sectores tecnológico e internet por los planes de Netflix Inc de aumentar sus tarifas para clientes en Estados Unidos y esperanzas de más estímulos en la desacelerada economía de China.

* Las acciones de Netflix se dispararon un 6,5 por ciento luego de que la compañía dijo que aumentará los precios a sus clientes en Estados Unidos. Otras acciones de internet, entre ellas Alphabet Inc, Amazon.com Inc y Apple Inc, también ganaron tras el anuncio.

* El índice S&P 500 de servicios de comunicación, que incluye a Netflix y Alphabet, subió un 1,7 por ciento. El de valores tecnológicos avanzó un 1,5 por ciento.

* Las acciones también encontraron sostén por indicios de parte de funcionarios chinos de nuevos estímulos en el corto plazo, aplacando temores a una desaceleración en la segunda economía más grande del mundo.

* “Hoy hemos tenido buenas noticias en general”, dijo J.J. Kinahan, estratega jefe de mercado de TD Ameritrade. “China está ayudando a tranquilizar los vaivenes diarios por los aranceles (comerciales), y que Netflix crea que puede aumentar los precios de sus suscripciones también es realmente bueno”, agregó.

* El Promedio Industrial Dow Jones ganó 155,75 puntos, o un 0,65 por ciento, a 24.065,59 unidades, y el índice S&P 500 subió 27,69 puntos, o un 1,07 por ciento, a 2.610,30 unidades. El índice Nasdaq Composite subió 117,92 puntos, o un 1,71 por ciento, a 7.023,83 unidades.

* Los índices recortaron brevemente sus ganancias después de que el parlamento británico votó en contra del acuerdo de Brexit de la primera ministra Theresa May. El rechazo podría llevar a una salida desordenada de la Unión Europea o incluso a una revocación de la decisión de 2016 de abandonar el bloque.

* Más temprano, los avances fueron limitados por decepcionantes reportes de utilidades de bancos estadounidenses. JPMorgan Chase & Co incumplió sus estimaciones de ganancias trimestrales pero sus acciones borraron las caídas tempranas y cerraron con un alza del 0,7 por ciento.

Reporte de April Joyner, reporte adicional de Sinéad Carew en Nueva York y Medha Singh y Sruthi Shankar en Bengaluru; editado en español por Hernán García