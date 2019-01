Wall Street cierra por débiles perspectivas económicas y previsiones de empresas

Un operador, en el parqué de la Bolsa de Nueva York. Imagen de archivo. 17 de enero 2019. REUTERS/Brendan McDermid

NUEVA YORK (Reuters) - Las acciones estadounidenses cayeron el martes, lo que cortó una serie de cuatro sesiones consecutivas de alzas, debido a un deterioro de las perspectivas de crecimiento mundial, preocupaciones por el comercio y pronósticos decepcionantes de compañías.

* Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos recortaron pérdidas después de que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, negó un informe del Financial Times de que el gobierno del presidente Donald Trump había cancelado las conversaciones comerciales preparatorias con China.

* Aún así, el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones cerraron con sus mayores caídas porcentuales desde el 3 de enero.

* El Fondo Monetario Internacional había recortado el lunes sus previsiones para el crecimiento económico mundial de 2019 y China confirmó que el año pasado cerró con su tasa de crecimiento económico más baja en 28 años.

* “Parece que hay una gran cantidad de noticias negativas sobre la economía mundial y China, y que las ganancias corporativas que se informaron hoy (martes) no pudieron compensar eso”, dijo Chuck Carlson, director ejecutivo de Horizon Investment Services.

* “Muchas empresas están publicando resultados esta semana, así que será una batalla entre las ganancias y la percepción de lo que está pasando en China y el mercado global”, agregó Carlson.

* Las malas noticias de China presionaron a los fabricantes de chips. El índice Philadelphia SE de fabricante de semiconductores cayó un 2,9 por ciento.

* Las acciones de FAANG -Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com, Netflix Inc y Alphabet Inc, cerraron con bajas de entre un 1,6 y un 4,1 por ciento.

* El Promedio Industrial Dow Jones cayó 301,87 puntos, o 1,22 por ciento, a 24.404,48 unidades; mientras que el S&P 500 perdió 37,81 puntos, o un 1,42 por ciento, a 2.632,9 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite cayó 136,87 puntos, o un 1,91 por ciento, a 7.020,36 unidades.

Reporte de Stephen Culp; Editado en español por Javier López de Lérida