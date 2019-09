Wall Street sube, Apple lidera repunte de acciones tecnológicas

Imagen de archivo de personas caminando cerca del edificio de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), en EEUU, Agosto 12, 2019. REUTERS/Eduardo Munoz/

30 sep (Reuters) - Un avance de las acciones tecnológicas liderado por Apple Inc impulsaba a los principales índices de Wall Street el lunes, mientras los inversores hacían caso omiso a reportes de la semana pasada que indicaron que Washington estudia excluir a empresas chinas de las bolsas estadounidenses.

* Apple subía un 1,3% después de que su presidente ejecutivo, Tim Cook, dijo al diario alemán Bild que las ventas del iPhone están teniendo un comienzo fuerte y de que JP Morgan elevó su previsión de volumen de envíos del dispositivo telefónico. Microsoft Corp ganaba un 0,4%.

* El sector tecnológico mejoraba un 0,6%, el más alto entre los 11 sectores principales del índice S&P 500. Las únicas acciones que estaban en rojo eran las energéticas, presionadas por del declive del precio del crudo.

* A las 1437 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 83,01 puntos, o un 0,31%, a 26.902,77 unidades; el S&P 500 sumaba 10,69 puntos, o un 0,36%, a 2.972,19 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 31,20 puntos, o un 0,39%, a 7.970,83 unidades.

* Pese a todo, los principales índices se encaminaban a concluir el trimestre con su peor desempeño en lo que va de año, con fuertes cambios en la confianza de los inversores por los desarrollos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y dispares datos económicos a nivel doméstico.

* Los reportes sobre la posibilidad de que Washington frene el acceso de firmas chinas a sus mercados de capital provocaron una liquidación el viernes, cuando el S&P 500 y el Nasdaq tocaron mínimos de más de tres semanas durante la sesión. No obstante, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, calificó el lunes los reportes como “noticias falsas”.

* Las acciones cotizadas en Estados Unidos de Alibaba Group Holding Ltd, Baidu Inc y JD.com Inc subían entre un 1% y un 2,2%.

* Tanto el S&P como el Dow se encaminan a su menor ganancia porcentual en tres trimestres, mientras que el Nasdaq se dirige a una bajada marginal. El índice referencial está ahora a cerca de un 2% de distancia de su récord máximo tocado en julio.

Reporte de Medha Singh y Shreyashi Sanyal en Bengaluru, Editado en Español por Carlos Serrano