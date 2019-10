Wall Street baja levemente por acción legislativa en Congreso EEUU sobre Hong Kong

Imagen de archivo de operadores trabajando en el pido de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), EEUU, Octubre 2, 2019. REUTERS/Brendan McDermid/

16 oct (Reuters) - Wall Street bajaba levemente el miércoles, después de que una acción legislativa en el Congreso relacionada con las protestas en Hong Kong aumentó el temor a una mayor fricción con China, incluso pese a positivos reportes que marcaron un sólido comienzo de la temporada de resultados en Estados Unidos.

* A las 1433 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 21,45 puntos, o un 0,07%, a 27.005,54 unidades; el índice S&P 500 caía 6,83 puntos, o un 0,22%, a 2.988,85 unidades; y el índice compuesto Nasdaq bajaba 28,40 puntos, o un 0,35%, a 8.120,30 unidades.

* Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos por activos, subía un 2,2% tras mejorar las expectativas de ganancias en el tercer trimestre, ya que sus utilidades por gestión de acciones y el sólido crecimiento de los préstamos compensaron tasas de interés más bajas.

* PNC Financial Services Group Inc y Bank of New York Mellon Corp también mejoraban tras ganancias mejores de lo esperado.

* Los reportes siguieron a los robustos resultados publicados en la víspera por JPMorgan Chase & Co y Citigroup Inc, que mostraron que la confianza del consumidor sigue fuerte pese a temores de recesión que han llevado a las empresas a recortar sus gastos y sus contrataciones.

* El sector bancario del S&P 500 ganaba un 0,4% tras tocar un máximo de un año el martes.

* La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes una legislación relacionada con las protestas prodemocráticas que vive Hong Kong. En respuesta, China advirtió que las relaciones bilaterales se verán afectadas si las medidas se convierten en ley.

* Pese a todo, los analistas creen que la acción del mercado pasará a positivo a lo largo de la sesión, ya que el optimismo por los sólidos reportes de ganancias opacarán los dispares titulares políticos.

Editado en español por Carlos Serrano