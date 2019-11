Wall Street alcanza récord impulsado por Disney y Best Buy

Foto de archivo del logo de The Walt Disney Company en la Bolsa de Nueva York. Dic 14, 2017. REUTERS/Brendan McDermid

26 nov (Reuters) - Los tres principales índices de Wall Street operaban en máximos históricos el martes, gracias a ganancias de firmas como Disney y Best Buy que contrarrestaban débiles datos de confianza del consumidor y un desplome de las acciones del operador de tiendas de descuento Dollar Tree.

* A las 1307 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI ganaba 28,25 puntos, o un 0,10%, a 28.094,05 unidades; mientras que el índice S&P 500 .SPX subía 2,72 puntos, o un 0,08%, a 3.136,36 unidades. En tanto, el Nasdaq Composite .IXIC avanzaba 15,36 puntos, o un 0,18%, a 8.647,85 unidades.

* Walt Disney Co (DIS.N) lideraba los avances en el Dow y el S&P, con una mejora del 1,8%, tras conocerse un reporte que indicó que su servicio de streaming está promediando casi un millón de nuevos suscriptores diarios.

* Un aumento de las esperanzas de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, positivos datos económicos a nivel local y reportes de ganancias en el tercer trimestre que superaron por mucho las rebajadas expectativas han puesto al mercado de vuelta en su senda alcista tras un tórrido verano boreal. [nL1N286059][nL1N2860GD]

* La tercera rebaja de las tasas de interés aprobada este año por la Reserva Federal también jugó un papel al aumentar el apetito por el riesgo, mientras que el presidente de la entidad, Jerome Powell, dijo el lunes que la política monetaria está “bien posicionada” para respaldar a un sólido mercado laboral.

* No obstante, proseguían las dudas sobre la fortaleza del consumidor estadounidense y datos publicados el martes mostraron que el índice de confianza del Conference Board estuvo por debajo de las proyecciones de analistas. [nL1N2860O5]

* Best Buy Co Inc (BBY.N) trepaba un 7,4% por previsiones de fuertes ganancias en el trimestre de festividades, mientras que Dollar Tree Inc (DLTR.O) se desplomaba un 15% por una proyección de beneficios en los tres últimos meses del año menor a lo esperado, subrayando los efectos de la guerra comercial. Sus papeles lideraban las caídas en el S&P y el Nasdaq.

* Hewlett Packard Enterprise Co (HPE.N) perdía un 7,9% tras incumplir las estimaciones de ingresos en el cuarto trimestre.

