Wall Street toca máximos históricos por acciones tecnológicas y esperanzas sobre comercio

Foto de archivo de un cartel de Wall Street fuera del edificio de la Bolsa de Nueva York. Ene 3, 2019. REUTERS/Shannon Stapleton

9 ene (Reuters) - Las acciones en Wall Street alcanzaron niveles récord el jueves ante la disminución de las tensiones en Oriente Medio, el mayor optimismo sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y a que varias corredurías mejoraron los precios objetivos de los papeles de compañías importantes.

* Las empresas que más subían en la sesión eran las tecnológicas Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc y Microsoft Corp, que ganaban entre un 0,7% y un 1,5%.

* Apple era impulsada por datos que mostraron que las ventas del iPhone se dispararon más de un 18% en China en diciembre, así como por el incremento del precio objetivo de sus acciones que hizo la correduría Jefferies.

* En tanto, Cowen Equity Research aumentó el precio objetivo de los papeles de Alphabet, Facebook y Twitter. Las acciones tecnológicas subían un 0,9%, el mayor avance entre los principales sectores del S&P.

* Después de un comienzo inestable de año para el mercado bursátil por el temor a un conflicto generalizado en Oriente Medio, los inversores se relajaron el miércoles luego de que Washington y Teherán buscaron aplacar la crisis generada tras el asesinato por parte de Estados Unidos de uno de los militares más importantes de Irán.

* También aumentaba la confianza de los inversores un anuncio hecho el jueves por el Ministerio de Comercio de China, que aseguró que el viceprimer ministro Liu He firmará la primera fase del acuerdo comercial con Estados Unidos la próxima semana en Washington, lo que aumenta las esperanzas de que termine la prolongada guerra arancelaria entre ambas partes.

* “Si bien los riesgos geopolíticos pueden desencadenar brotes de volatilidad a corto plazo, los inversores no deben ignorar las recientes mejoras de los principales indicadores económicos y de las ganancias” corporativas, dijeron estrategas de Eastspring Investments en una nota a clientes.

* En las operaciones del mediodía, el Promedio Industrial Dow Jones subía 178,52 puntos, o un 0,62%, a 28.923,66 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 19,29 puntos, o un 0,59%, a 3.272,34 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba 80,456 puntos, o un 0,88%, a 9.209,698 unidades.

Editado en español por Rodrigo Charme