Wall St opera cerca de máximos históricos a la espera de firma de pacto comercial y resultados

13 ene (Reuters) - Los índices bursátiles en Estados Unidos cotizaban el lunes levemente por debajo de máximos históricos, mientras los inversores esperan la firma de un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China así como el inicio de la temporada de resultados del cuarto trimestre.

* Las grandes empresas de tecnología e internet, entre ellas Apple Inc, Facebook Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc, que recientemente han impulsado Wall Street a máximos históricos, alentaban los principales índices durante la sesión.

* Alphabet Inc, matriz de Google, iba en camino de convertirse en la cuarta empresa estadounidense que cotiza en bolsa con una valoración mayor a 1 billón de dólares.

* El alivio en las tensiones en Oriente Medio y las señales de que se firmará la Fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China han alentado la compra de activos riesgosos, a pesar de que los inversores desconocen los detalles de un pacto que se espera sea firmado en Washington el miércoles. * “Existe cierta preocupación por la traducción del acuerdo (con China)”, dijo Randy Frederick, vicepresidente de comercio y derivados de Charles Schwab en Austin, Texas. “La dificultad es que no sabremos nada hasta el miércoles, pero la especulación no es suficiente para que los mercados caigan”. * Otro punto central para el mercado esta semana serán las ganancias de los grandes bancos -JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc y Wells Fargo & Co <WFC.N >- que inician la temporada de informes del cuarto trimestre a partir del martes.

* Analistas esperan que las utilidades de las compañías que forman el S&P 500 caigan un 0,6%, la que sería su segunda disminución trimestral consecutiva, de acuerdo a datos de IBES de Refinitiv.

* En las operaciones del mediodía, el Promedio Industrial Dow Jones subía 46,93 puntos, o un 0,16%, a 28.870,74 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 7,91 puntos, o un 0,24%, a 3.273,26 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba 30,037 puntos, o un 0,33%, a 9.208,89 unidades.

Reporte de Sruthi Shankar en Bengaluru; Editado en Español por Rodrigo Charme