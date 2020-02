S&P 500 y Nasdaq cierran de nuevo en máximos históricos

Un operador de Wall St poco después de la apertura, Nueva York, EEUU, 24 enero 2020. REUTERS/Lucas Jackson/FOTO DE ARCHIVO

11 feb (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el martes en máximos récord por segunda sesión consecutiva, luego de que las autoridades chinas dijeron que la mortal epidemia de coronavirus podría ser contenida en abril.

* Sin embargo, el Dow Jones cerró estable y el S&P 500 y el Nasdaq redujeron sus ganancias después de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) emitió órdenes a las grandes empresas tecnológicas para que brinden información sobre fusiones que son demasiado pequeñas para que sean reportadas a los reguladores antimonopolio.

* Microsoft Corp fue el mayor lastre para los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos tras la solicitud de la FTC, que también pidió datos a Alphabet Inc, Amazon.com, Apple Inc y Facebook Inc.

* La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el coronavirus surgido en China como el “enemigo público número uno”. Pero el principal asesor médico del gigante asiático sobre el brote dijo que la crisis podría terminar en abril, calmando la inquietud en torno a la rápida epidemia. * Los actores del mercado también analizaron los dichos del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, quien se mostró bastante optimista sobre las perspectivas de la mayor economía del mundo en unos comentarios ante el Congreso realizados el martes.

* El Promedio Industrial Dow Jones cerró estable, el S&P 500 ganó 5,66 puntos, o un 0,17%, a 3,357.75 y el Nasdaq Composite sumó 10,55 puntos, o un 0,11%, a 9.638,94 unidades.

Reporte de Medha Singh en Bengaluru; editado en español por Rodrigo Charme