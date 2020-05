Wall Street cae por la suma de temores a una guerra comercial y al virus

FOTO DE ARCHIVO: La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en el distrito financiero del bajo Manhattan durante el brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19) en la ciudad de Nueva York. 26 de abril de 2020. REUTERS/Jeenah Moon

(Reuters) - Las acciones estadounidenses bajaban el viernes, por señales de un deterioro en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que se sumaban a la preocupación económica por la pandemia del nuevo coronavirus.

* A las 1503 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 203,68 puntos, o un 0,85%, a 23.423,84 unidades; el índice S&P 500 retrocedía 10,95 puntos, o un 0,38%, a 2.841,55 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 48,27 puntos, o un 0,54%, a 8.895,44 unidades.

* Washington tomó medidas para evitar que fabricantes globales de chips envíen semiconductores a la compañía china Huawei Technologies. Pekín respondió con rapidez y anunció que está preparada para colocar a firmas de Estados Unidos en una “lista de entidades no confiables” según el diario Global Times.

* Las contramedidas chinas incluyen el comienzo de investigaciones y la imposición de restricciones a empresas estadounidenses como Apple Inc, Cisco Systems Inc y Qualcomm Inc, así como la suspensión de compras de aviones de Boeing Co, indicó el informe, que citó una fuente.

* Boeing perdía un 2,5%, liderando las bajas entre las firmas del Dow Jones, mientras que Apple cedía un 1,4%.

* Los fabricantes de chips también bajaban, con un descenso del 2,4% en el índice de Filadelfia.

* Ocho de los 11 principales sectores del S&P operaban a la baja. El inmobiliario y el de servicios públicos lideraban los declives, mientras que las firmas de cuidado de la salud, bienes de primera necesidad y energía eran las únicas que subían.

* Abbott Laboratories perdía un 1,4% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos dijo que el rápido test del coronavirus desarrollado por la compañía podría ser potencialmente impreciso, pero que puede ser usado para hacer pruebas a pacientes.

