Wall Street sube en la última jornada de un año difícil

(Reuters) - Los índices bursátiles de Estados Unidos subían el lunes impulsados por señales de avances en conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, con lo que Wall Street podría terminar su peor año en una década con una nota optimista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tuvo “una muy buena conversación” con el presidente de China, Xi Jinping, el sábado para discutir sobre comercio y que había “un gran avance”.

“El progreso mencionado por Trump en las negociaciones comerciales y la continuación del rally de la semana pasada están mejorando el ánimo de los inversores”, dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities, en una nota a clientes.

El sector industrial de S&P, muy sensible al comercio, ganaba un 0,87 por ciento, impulsado por las ganancias de Caterpillar Inc y Boeing Co.

El sector tecnológico, en el que hay compañías con fuerte exposición en China, ganaba un 0,72 por ciento.

A las 1609 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 158,25 puntos, o un 0,69 por ciento, a 23.219,63 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 7,2 puntos, o un 0,29 por ciento, a 2.492,94 unidades.

El Nasdaq ganaba 11,761 puntos, o un 0,18 por ciento, a 6.596,283 unidades.

Aún así, el índice S&P 500 ha perdido más de un 9 por ciento en lo que va de diciembre, su mayor caída mensual desde febrero de 2009 y su peor diciembre desde la Gran Depresión.

El S&P y el Dow Jones han bajado alrededor de un 6 por ciento este año, ambos cortando dos años de rachas ganadoras con su mayor caída anual desde la crisis financiera de 2008.

