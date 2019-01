Wall Street repunta impulsado por reporte de empleo y comentarios moderados de Powell

NUEVA YORK (Reuters) - Wall Street rebotó el viernes y cerró en máximos de dos semanas, tras un sólido reporte de empleo en Estados Unidos y comentarios del presidente de la Reserva Federal de que el banco central será paciente y flexible al determinar el curso de las tasas de interés.

Un grupo de operadores observa monitores con precios de acciones en el piso de la Bolsa de Nueva York en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 3 de enero de 2019. REUTERS/Shannon Stapleton

* En una sesión que ilustra la alta volatilidad que ha afectado a los mercados durante semanas, los tres principales índices estadounidenses ganaron más de un 3 por ciento.

* Las alzas borraron las pérdidas de la sesión previa y fueron lideradas por el sector de tecnología, que rebotó de su peor desplome diario en más de siete años después de que Apple Inc bajó sus estimaciones de ventas.

* Desde que tocaron un mínimo de 20 meses en vísperas de Navidad, cerca de niveles considerados como de un mercado bajista, el índice S&P 500 ha subido un 7,7 por ciento. El avance del viernes, medido por el número de acciones que se apreció frente a las que cayeron, fue el más amplio en más de ocho años.

* El principal catalizador del repunte fue el reporte mensual de nóminas de pago de Estados Unidos, que superó las estimaciones de economistas y mostró la mayor cifra de creación de puestos de trabajo en 10 meses, además los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell apoyaron al mercado.

* En comentarios hechos a la American Economic Association, Powell tranquilizó a los mercados con garantías de que el banco central es sensible a los riesgos que preocupan a los inversores y no sigue una trayectoria predeterminada de alzas de tasas de interés.

* La noticia de que China y Estados Unidos sostendrían negociaciones comerciales en Pekín la próxima semana ayudaron al sector industrial, sensible a los aranceles, a liderar el rebote del Promedio Industrial Dow Jones, impulsado por las acciones de Caterpillar Inc, United Technologies Corp, 3M Co y Boeing Co.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 746,94 puntos, o un 3,29 por ciento, a 23.433,16 unidades, y el índice S&P 500 ganó 84,05 puntos, o un 3,43 por ciento, a 2.531,94 unidades. En tanto, el índice Nasdaq Composite subió 275,35 puntos, o un 4,26 por ciento, a 6.738,86 unidades.

* Las acciones de Apple subieron un 4,3 por ciento y lideraron el avance del sector tecnológico, debido a que la compañía comenzó a recuperar el terreno perdido luego de que el miércoles recortó sus estimaciones de ventas durante el trimestre de fiestas de fin de año.

* Los papeles de todos los miembros del grupo FAANG, que incluye a Facebook Inc, Apple, Amazon.com Inc, Netflix Inc y a la matriz de Google, Alphabet Inc, cerraron con ganancias.

