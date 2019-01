Wall Street repunta gracias a sólidos reportes empresariales

Foto de archivo. Un operador trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), EEUU. 28 de diciembre de 2018. REUTERS/Jeenah Moon

(Reuters) - Las acciones en Estados Unidos repuntaban el miércoles desde su segundo mayor declive en 2019, gracias a sólidos resultados empresariales de IBM, United Technologies y Procter & Gamble.

* A las 1553 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 88,89 puntos, o un 0,38 por ciento, a 24.503,06 unidades; el S&P 500 subía 0,61 puntos, o un 0,02 por ciento, a 2.633,51 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 2,16 puntos, o un 0,03 por ciento, a 7.022,51 unidades.

* International Business Machines Corp (IBM) trepaba un 8,78 por ciento, liderando las ganancias en el Dow, después de que la firma de servicios tecnológicos proyectó ganancias para 2019 por encima de las expectativas.

* Los avances de los papeles de IBM también impulsaban al alza el sector tecnológico del S&P, que mejoraba un 1,19 por ciento.

* Una subida del 6,65 por ciento en United Technologies Corp, que reportó utilidades trimestrales mejores de lo esperado, contribuía a un impulso del 1,05 por ciento del sector industrial del S&P.

* Otras firmas industriales como Boeing Co, Caterpillar Inc y 3M Co mejoraban entre un 0,5 y un 1,2 por ciento.

* Las alzas de Wall Street se producían tras el declive de más de un 1 por ciento en la víspera. Pese a todo, el S&P está a menos de un 10 por ciento de distancia de su récord máximo de cierre, que data del 20 de septiembre, y ha trepado cerca de un 6 por ciento este año.

* De las 61 compañías del S&P que habían publicado sus resultados hasta el martes, el 78,7 por ciento superó las estimaciones de ganancias de Wall Street, por encima del promedio histórico del 64 por ciento, según datos de Refinitiv.

