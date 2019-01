Facebook impulsa al alza S&P y Nasdaq; atención se fija en negociaciones comerciales

Foto de archivo. Operadores trabajando en la bolsa de Wall Street en Nueva York, EEUU. 10 de enero de 2019. REUTERS/Brendan McDermid

(Reuters) - Los índices de acciones S&P 500 y Nasdaq aprovechaban el jueves el impulso de los resultados positivos de Facebook Inc, aunque el Dow Jones bajaba por una serie de decepcionantes reportes corporativos, mientras los inversores esperan el término de la reunión entre Estados Unidos y China.

* A las 1547 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 52,24 puntos, o un 0,21 por ciento, a 24.965,16 unidades; el índice S&P 500 subía 16,23 puntos, o un 0,6 por ciento, a 2.697,28 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 84,56 puntos, o un 1,18 por ciento, a 7.267,64 unidades.

* Wall Street avanzaba después de que la Reserva Federal dijo que será paciente en el ciclo de alzas de las tasas de interés este año, confirmando la preocupación de los inversores sobre unas condiciones financieras más ajustadas que están afectando al crecimiento económico.

* El tono cauto de la Fed, junto con esperanzadores resultados de firmas tecnológicas como Apple Inc y Facebook, situaron a los principales índices en camino de su mejor mes en cerca de tres años.

* Facebook repuntó un 13 por ciento después de que su ganancia trimestral superó las estimaciones de los analistas, mostrando que los anunciantes siguen gastando dinero en el servicio a pesar de una serie de escándalos.

* El sector de servicios de comunicaciones ganaba un 3,45 por ciento, mientras que otros miembros del denominado grupo FAANG -Amazon.com Inc, Apple, Netflix Inc y Alphabet Inc- avanzaban entre un 0,6 y un 1,8 por ciento.

* General Electric Co trepó un 17 por ciento tras superar las estimaciones de ventas y flujo de caja en el cuarto trimestre.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista sobre las conversaciones comerciales de alto nivel con funcionarios chinos en Washington, pero dijo que no habrá un acuerdo final hasta que no se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

Reporte de Sruthi Shankar y Shreyashi Sanyal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano