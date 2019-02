Wall Street cae lastrado por tecnológicas, resurge inquietud sobre crecimiento global

Operadores trabajando en la bolsa de Wall Street en Nueva York, ene 7, 2019. REUTERS/Brendan McDermid

(Reuters) - Wall Street bajaba el jueves, lastrado por las acciones tecnológicas, ya que el temor a una desaceleración global se reavivó después de que la Unión Europea redujo su previsión de crecimiento económico, mientras que una serie de sombríos informes trimestrales se sumó también al desalentador panorama.

* A las 1527 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 104,03 puntos, o un 0,41 por ciento, a 25.289,31 unidades; el S&P 500 bajaba 15,01 puntos, o un 0,54 por ciento, a 2.717,53 unidades; y el Nasdaq Composite cedía 46,70 puntos, o un 0,63 por ciento, a 7.328,57 unidades.

* La Comisión Europea dijo que el crecimiento de la zona euro se ralentizará hasta el 1,3 por ciento este año, frente al 1,9 por ciento de 2018, por la desaceleración esperada en los países más grandes del bloque, causada en parte por las tensiones comerciales globales.

* Las acciones mundiales se han visto afectadas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero el optimismo de que pueda alcanzarse un acuerdo antes del plazo del 2 de marzo, cuando entrarían en vigor aranceles adicionales, contribuyó a las recientes ganancias en los mercados.

* El sector tecnológico, que ayudó a respaldar el mercado en los cuatro últimos días, perdía un 1,21 por ciento.

* Grandes nombres como Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Netflix Inc y Alphabet Inc perdían entre un 1 y un 1,9 por ciento.

* Pese a todo, la potente racha alcista de las acciones llevó a que el S&P subiera un 8 por ciento en lo que va de año, impulsado en parte por ganancias en el cuarto trimestre que fueron en general positivas.

Reporte de Medha Singh en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme