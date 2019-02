Wall St con sesión cambiante, inversores se centran en conversaciones comerciales y temores crecimiento

Imagen de archivo de operadores trabajando en la Bolsa de Valores (NYSE) en Nueva York, EEUU, Febrero 8, 2019. REUTERS/Brendan McDermid

NUEVA YORK (Reuters) - Wall Street registró una sesión cambiante el lunes, pero se mantuvo casi todo el día cerca de los niveles de la apertura, ya que los inversores se centraron en las conversaciones de comercio entre Estados Unidos y China y menores perspectivas de ganancias corporativas en 2019.

* El S&P 500 y el Nasdaq registraron alzas nominales mientras que el Promedio Industrial Dow Jones bajó.

* Tanto Pekín como Washington expresaron optimismo sobre las negociaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, incluso cuando una misión de la Armada estadounidense en el disputado mar de China Meridional generó el enojo del gigante asiático. [nL1N2060LV]

* En Washington, líderes del Congreso buscaban alcanzar un acuerdo sobre financiamiento para seguridad fronteriza en un intento para evitar otro cierre de operaciones del Gobierno.

* Mientras, las estimaciones de crecimiento de las ganancias para el cuarto trimestre del 2018 aumentaron a un 16,5 por ciento desde un 15,8 por ciento a inicios del año, pero las del primer trimestre del 2019 se han debilitado.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajó 53,22 puntos, o un 0,21 por ciento, a 25.053,11 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 1,92 puntos, o un 0,07 por ciento, a 2.709,8 unidades. El Nasdaq, en tanto, sumó 9,71 puntos, o un 0,13 por ciento, a 7.307,91 unidades.

* Las pérdidas del lunes estuvieron concentradas. De los 11 principales sectores del S&P, sólo cayeron comunicaciones, servicios básicos y cuidado de la salud.

* Acciones de firmas industriales sensibles a los aranceles, como Union Pacific Corp, General Electric Co y FedEx Corp dieron el mayor respaldo al S&P 500. Mientras las firmas de cuidado de la salud fueron el mayor lastre del Dow Jones, con las bajas de más de un 1 por ciento en UnitedHealth Group Inc y Pfizer Inc y Merck & Co.

Reporte de Stephen Culp, Editado en Español por Manuel Farías