Wall St sube por negociaciones comerciales y posibilidad de evitar cierre Gobierno EEUU

Operadores trabajan en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos. 8 de febrero, 2019. REUTERS/Brendan McDermid

NUEVA YORK (Reuters) - Wall Street subió el martes impulsado por un acuerdo tentativo entre los legisladores de Estados Unidos para evitar otra paralización parcial del Gobierno y por el optimismo que rodea las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.

* Los tres principales índices del mercado registraron su mayor alza porcentual diaria en lo que va de febrero, avanzando más de un 1 por ciento. Además, el S&P 500 finalizó la sesión por sobre su promedio móvil de 200 días por primera vez desde inicios de diciembre.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaría dispuesto a retrasar un poco la fecha límite del 1 de marzo para imponer nuevos aranceles, en momentos en que importantes funcionarios de su país llegaban a Pekín para conversaciones de alto nivel esta semana.

* Además, negociadores en el Congreso alcanzaron un acuerdo bipartidista tentativo sobre seguridad fronteriza la noche del lunes para evitar otro cierre parcial de las operaciones del Gobierno federal. Sin embargo, Trump expresó el martes desagrado con la medida y dijo que no ha decidido aún si lo respaldará.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 372,65 puntos, o un 1,49 por ciento, a 25.425,76 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 34,93 puntos, o un 1,29 por ciento, a 2.744,73 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 106,71 puntos, o un 1,46 por ciento, a 7.414,62 unidades.

* El repunte del martes tuvo una base amplia. De los 11 principales sectores del S&P 500 sólo el inmobiliario cerró en rojo. Las acciones tecnológicas dieron el mayor respaldo al S&P y también lideraron el avance del Nasdaq.

* Las acciones de firmas industriales sensibles a las tarifas apuntalaron al Dow Jones, lideradas por alzas en 3M Co, Caterpillar Inc, United Technologies Corp y Boeing Co.

* Mientras, Amazon.com Inc escaló un 3 por ciento después de que Walmart finalizó su sociedad con la firma de logística Devi para un servicio de entrega de comestibles. Esto otorgó el mayor impulso al S&P 500.

Reporte de Stephen Culp, Editado en Español por Manuel Farías