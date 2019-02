Wall Street sube por optimismo sobre negociaciones comerciales entre EEUU y China

Foto de archivo. Operadores trabajan durante la rueda en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) poco después de la apertura, Nueva York, EEUU. 14 de diciembre de 2016. REUTERS/Lucas Jackson

(Reuters) - Wall Street subía el lunes, impulsado por los sectores industrial y tecnológico, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que retrasará un alza de aranceles a las importaciones chinas.

* Trump dijo el domingo que las conversaciones comerciales han sido “productivas” y que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, para cerrar un acuerdo si continuaban los avances.

* El anuncio es la señal más clara hasta ahora de que ambos países están cerca de cerrar un acuerdo para poner fin a su prolongada disputa comercial.

* El índice de tecnología del S&P subía un 0,92 por ciento, impulsado por el avance de 1,4 por ciento de las acciones de Apple Inc.

* El sector industrial, en tanto, avanzaba un 1 por ciento, ayudado por un aumento de las acciones de las empresas expuestas a los aranceles, como Caterpillar Inc y Boeing Co. * Pero el sector recibió el mayor impulso de General Electric Co, que subía un 10,7 por ciento después de anunciar la venta de su negocio de biofarma a Danaher Corp por 21.400 millones de dólares.

* A las 1555 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 200,08 puntos, o un 0,77 por ciento, a 26.231,7 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 15,1 puntos, o un 0,54 por ciento, a 2.807,77 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba 57,807 puntos, o un 0,77 por ciento, a 7.585,352 unidades.

Reporte de Amy Caren Daniel en Bengaluru; editado en español por Rodrigo Charme