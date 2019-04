Wall Street cae antes de aluvión de resultados de empresas

Foto de archivo. Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, EEUU. 9 de abril de 2019. REUTERS/Brendan McDermid.

(Reuters) - Wall Street bajaba levemente el lunes mientras los inversores esperaban un aluvión de importantes resultados de empresas esta semana, la más activa de esta temporada de ganancias, pero un avance de las acciones del sector energético mantenía las pérdidas bajo control.

* El S&P 500 registraba leves pérdidas, pero el referencial cotizaba cerca de un máximo histórico alcanzado en septiembre, impulsado en parte por positivos resultados corporativos.

* Alrededor de un tercio de las compañías del S&P 500, incluyendo a Boeing Co, Amazon.com Inc y Facebook Inc, informarán sus resultados esta semana, lo que determinará si los inversores deberían estar preocupados por el comienzo de una desaceleración de las ganancias.

* Se espera que las utilidades de las firmas que integran el S&P 500 caigan un 1,7 por ciento interanualmente, según datos de Refinitiv, en lo que sería la primera contracción de las utilidades desde 2016.

* El índice de energía del S&P subía un 1 por ciento, en el mayor ascenso entre los principales sectores del referencial, ya que los precios del petróleo avanzaban debido a la decisión de Estados Unidos de restringir aún más las exportaciones de petróleo iraní.

* A las 1455 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 51,13 puntos, o un 0,19 por ciento, a 26.508,78 unidades, mientras que el S&P 500 caía 2,67 puntos, o un 0,09 por ciento, a 2.902,36 unidades. El Nasdaq, en tanto, perdía 7,68 puntos, o un 0,10 por ciento, a 7.990,38 unidades.

Reporte de Amy Caren Daniel en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme