Wall Street rebota tras alivio de restricciones a Huawei

21 mayo (Reuters) - Los índices bursátiles de Estados Unidos subían el martes en medio de un repunte generalizado, ya que la decisión de Washington de reducir temporalmente las restricciones a la china Huawei Technologies disipaba las preocupaciones sobre una escalada más grave en la guerra comercial entre ambos países.

Foto de archivo. Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Nueva York, EEUU. 20 de mayo de 2019. REUTERS/Brendan McDermid.

* Los papeles de fabricantes de chips, que se llevaron la peor parte de la masiva liquidación del lunes, avanzaban luego de que Estados Unidos le otorgó al fabricante chino de equipos de telecomunicaciones una licencia para comprar productos estadounidenses hasta el 19 de agosto.

* El Índice de Semiconductores de Filadelfia ganaba 1,61% y estaba en camino de terminar con una caída de tres días. Las compañías que suministran componentes a Huawei -entre ellas Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc y Broadcom Inc- aumentaban entre 1% y 2%.

* El más amplio sector tecnológico del S&P 500 subía un 1,08%, en el mayor avance entre los 11 principales sectores del S&P que operaban al alza.

* “El alivio a las restricciones de Huawei se ve como una señal de que mientras Estados Unidos y China están molestos entre sí, ninguna de las partes quiere quemar el puente de la negociación”, dijo el analista de Spreadex Connor Campbell.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agregó a Huawei a una lista negra comercial la semana pasada, lo que llevó a varias compañías a suspender los negocios con el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo. La decisión generó además temores sobre un potencial impacto en el sector tecnológico global.

* Reuters reportó el domingo que el Google, filial de Alphabet Inc, dejaría de proporcionar a Huawei acceso a sus aplicaciones. Pero la empresa china dijo el martes que está trabajando estrechamente con la compañía estadounidense para resolver las restricciones.

* Wall Street se ha visto afectado por las crecientes preocupaciones sobre una prolongada guerra comercial, con el S&P 500 en camino a registrar su peor descenso mensual desde el desplome de diciembre. El índice de referencia de Wall Street está cotizando 3,3% por debajo de su máximo histórico de mayo.

* A las 1423 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 142,26 puntos, o un 0,55 por ciento, a 25.822,26 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 18,33 puntos, o un 0,65 por ciento, a 2.858,56 unidades.

* El Nasdaq, en tanto, ganaba 65,52 puntos, o un 0,85 por ciento, a 7.767,89 unidades. Minutos más tarde, Wall Street extendía ganancias y el Nasdaq sumaba 1%.

Reporte de Sruthi Shankar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano