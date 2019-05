Wall Street sube por alivio en las tensiones comerciales

Foto de archivo. Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, EEUU. 23 de mayo de 2019. REUTERS/Brendan McDermid.

24 mayo (Reuters) - Wall Street subía de forma generalizada el viernes antes de un fin de semana largo en Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump alentó la confianza de los inversores al decir que la prolongada guerra comercial con China podría terminar pronto.

* Trump dijo el jueves que Huawei Technologies Co Ltd podría ser incluida en el acuerdo comercial. Sin embargo, no hay programadas conversaciones de alto nivel desde la última ronda de negociaciones realizadas en Washington hace dos semanas.

* El presidente de Estados Unidos se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del G-20 del próximo mes en Japón.

* Las acciones tecnológicas, que fueron las más afectadas por la fuerte caída del jueves, subían un 1,05%, impulsadas por las ganancias de pesos pesados del sector, como ​​Apple Inc y Microsoft Corp.

* Los títulos de empresas industriales, muy sensibles a la guerra arancelaria, ganaban 0,70%, ayudadas por un avance de 2,5% de Boeing Co.

* Reuters informó el jueves que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos espera autorizar que el avión 737 MAX de Boeing Co retome su servicio a fines de junio.

* A las 1411 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 111,88 puntos, o un 0,44 por ciento, a 25.602,12 unidades; mientras que el S&P 500 avanzaba 11,73 puntos, o un 0,42 por ciento, a 2.833,97 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba 50,9 puntos, o un 0,67 por ciento, a 7.679,184 unidades.

Reporte de Amy Caren Daniel en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme