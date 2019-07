Wall Street cae por declive de Apple y menores expectativas de baja agresiva de tasas

Foto de archivo de un cartel frente a la Bolsa de Nueva York en Wall Street. 10 de febrero de 2009. REUTERS/Eric Thayer

(Reuters) - Las acciones de Estados Unidos caían el lunes, presionadas por el declive de Apple y Boeing y por menores expectativas de los inversores de un recorte agresivo en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal más adelante en el mes.

* A las 1433 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 118,29 puntos, o un 0,45%, a 26.800,14 unidades; el índice S&P 500 cedía 10,98 puntos, o un 0,36%, a 2.979,43 unidades; y el Nasdaq Composite caía 62,34 puntos, o un 0,76%, a 8.099,44 unidades.

* El dato de empleo inesperadamente sólido publicado el viernes en Estados Unidos obligó a los operadores a reevaluar sus expectativas de un recorte agresivo de tasas, aunque siguen esperando una rebaja en el encuentro de política que celebrará la Fed los días 30 y 31 de julio.

* Las esperanzas de que el banco central estadounidense vaya a reducir las tasas para contrarrestar cualquier impacto al crecimiento económico por culpa de la prolongada guerra comercial con China contribuyeron a que los principales índices de Wall Street rebotaran desde el declive que tuvieron en mayo y tocaran niveles de récord la semana pasada.

* El sector tecnológico lideraba los declives entre las 11 divisiones principales del S&P, presionado por la bajada del 2,2% de Apple Inc. Rosenblatt Securities rebajó la calificación de sus papeles de “neutral” a “vender” y dijo que espera que la compañía enfrente “un deterioro fundamental” en los próximos seis a 12 meses.

* Los únicos sectores destacados que subían eran la energía, los servicios públicos defensivos y bienes de primera necesidad.

* Los títulos de Boeing Co cedían un 1,1% después de que la aerolínea de bajo costo saudí flyadeal dijo que no seguirá adelante con un pedido provisional por 5.900 millones de dólares del paralizado modelo 737 MAX y optó en su lugar por una flota de aparatos Airbus A320.

* Los fabricantes de equipos de semiconductores Applied Materials Inc, Lam Research Corp e Ichor Holdings Ltd caían entre 1,2% y un 5,6% después de que D.A. Davidson & Co cambió a “neutral” la calificación de la industria.

Reporte de Medha Singh y Uday Sampath en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano