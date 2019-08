Wall Street cae, guerra comercial genera temores de recesión mundial

Foto de archivo de un cartel frente a la Bolsa de Nueva York en Wall Street. 10 de febrero de 2009. REUTERS/Eric Thayer

(Reuters) - Las acciones estadounidenses caían el lunes, lastradas por los títulos financieros, mientras los inversores evitaban apuestas riesgosas por temor a que la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China empuje a la economía global a una recesión.

* A las 1417 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 174,34 puntos, o un 0,65%, a 26.116,06 unidades; el índice S&P 500 cedía 20,08 puntos, o un 0,68%, a 2.898,57 unidades; y el Nasdaq Composite perdía 56,18 puntos, o un 0,75%, a 7.899,53 unidades.

* Los tres principales índices del mercado cerraron con una baja marginal la semana pasada, culminando cinco días de altos volúmenes de operaciones marcados por fuertes oscilaciones, debido a los temores a que el desplome del yuan ampliara el ámbito de la guerra comercial e incluyera también a las monedas.

* Durante el fin de semana, Goldman Sachs Group Inc dijo que el temor a que la guerra comercial entre Washington y Pekín lleve a una recesión está creciendo y ya no espera un acuerdo antes de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

* Las preocupaciones relacionadas con el comercio han sido un gran lastre para el S&P 500, que ha perdido un 3,7% desde el máximo histórico que tocó en julio.

* Los inversores que buscan refugio en activos considerados seguros están impulsando al alza al yen, los precios de oro y los bonos del Tesoro estadounidense.

* Diez de los 11 principales sectores del S&P operaban en rojo. El índice financiero lideraba los desplomes con una baja del 1,47%. El subsector bancario perdía un 2,01%, ya que el descenso del rendimiento de los bonos afectaba a los prestamistas, sensibles a las tasas de interés.

* El denominado grupo FAANG -Facebook Inc, Amazon.com Inc, Apple, Netflix Inc y la matriz de Google, Alphabet Inc-, que ha liderado el avance del mercado este año, caía entre un 0,5% y un 1,5%.

Reporte de Medha Singh y Arjun Panchadar en Bengalurul, Editado en español por Carlos Serrano