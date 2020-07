Wall Street cae por duras negociaciones de estímulo en EEUU y resultados corporativos dispares

Imagen de archivo de la Bolsa de Nueva York, EEUU. 20 marzo 2020. REUTERS/Lucas Jackson

28 jul (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el martes, mientras los legisladores estadounidenses se preparaban para duras negociaciones sobre un paquete de alivio por el coronavirus y los inversores analizaban un conjunto dispar de resultados trimestrales de grandes firmas.

* A las 1447 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones cedía 157,66 puntos, o un 0,60%, a 26.425,98 unidades; el índice S&P 500 bajaba 6,39 puntos, o un 0,19%, a 3.233,02 unidades; y el Nasdaq Composite retrocedía 49,05 puntos, o un 0,47%, a 10.487,21 unidades.

* Los senadores republicanos anunciaron el lunes un paquete de ayuda por 1 billón de dólares elaborado junto a la Casa Blanca -cuatro días antes de que millones de personas pierdan sus beneficios por desempleo-, pero la propuesta provocó la oposición de los demócratas y algunos republicanos.

* Las esperanzas de más estímulo gubernamental ayudaron a que Wall Street subiera el lunes, mientras los operadores estaban atentos también a las previsiones de las compañías para una recuperación de los negocios y los progresos en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19.

* Un componente del Dow Jones como el conglomerado industrial 3M Co caía un 5,1% tras quedar por debajo de las estimaciones de ganancias e ingresos trimestrales, afectado por un desplome de la demanda.

* McDonald’s Corp, otro integrante del Dow, perdía un 2% tras reportar un descenso mayor del esperado en las ventas comparables de sus locales e incumplir expectativas de ganancias por el cierre de sus restaurantes por la pandemia.

* Pfizer Inc ganaba un 3,1% tras elevar su previsión para el año completo por la fuerte demanda de fármacos contra el cáncer y anticoagulantes. El lunes, el laboratorio anunció un destacado estudio mundial para evaluar un candidato a vacuna contra el COVID-19.

* Un destacado foco de atención esta semana serán los resultados de los miembros del club del billón de dólares de Wall Street -Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc — y Facebook Inc.

Editado en español por Carlos Serrano