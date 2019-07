MERCADOS A.LATINA-Monedas se inclinan ante fortaleza del dólar previo a reunión Fed

Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 29 jul (Reuters) - La mayoría de las monedas y mercados bursátiles de América Latina operaban el lunes con pérdidas, inclinándose ante la fortaleza global del dólar en la víspera del inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal. * La moneda estadounidense operaba cerca de máximos de dos meses, antes de lo que se espera sea el primer recorte de tasas de interés por parte de la Fed desde la crisis financiera, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó cualquier medida que pueda tomar el banco central. * En medio de la cautela de los mercados, el peso mexicano cotizaba con una pérdida del 0,4%. Analistas esperan que el resto de la semana la divisa oscile en un rango de 18,85 a 19,30 unidades por dólar. * No obstante, el referencial índice bursátil mexicano S&P/BMV IPC subía un 0,35%. * La moneda de Brasil, el real, caía un 0,58% y el índice de acciones Bovespa lo hacía en un 0,23%. * El peso chileno cotizaba con retroceso de un 0,35% con relación al cierre del viernes, pese a un alza en el precio del cobre, la principal exportación del país. En contraste, el índice referencial de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, ganaba un 0,15%. * A su turno, el peso argentino interbancario se derrumbaba un 1,03%, a su menor nivel en seis semanas de 43,79 unidades por dólar, al tiempo que el índice Merval de la bolsa perdía un 0,47%. * En Colombia, el peso caía un 0,42% en su sexta sesión a la baja, mientras el índice COLCAP de la plaza bursátil cedía un marginal 0,03%. * Los mercados de Perú permanecerán cerrados el lunes por los feriados en el aniversario de la Independencia de la nación. Cotizaciones a las 14.13 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.048,66 -0,53 8,59 emergentes MSCI América Latina 2.859,67 -0,03 11,45 Bovespa Brasil 102.584,73 -0,23 16,7231 IPC México 40.816,39 0,35 -1,98 Argentina MerVal 41.785,71 -0,472 !Field name {EPYHSTCL OS} is invalid COLCAP Colombia 1.580,13 -0,03 19,17 IPSA Chile 4.988,65 0,15 -2,29 Selectivo Perú 542,45 -1,32 5,87 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 3,7959 -0,58 2,24 Peso Mexicano 19,1197 -0,4 2,75 Peso chileno 697,4 -0,35 -0,42 Peso colombiano 3.249,74 -0,42 -0,13 Sol peruano 3,2975 0 +1,95 Peso argentino 43,78 -1,3 -13,96 (Reporte de Nelson Bocanegra, Reporte de Froilán Romero en Santiago y Noé Torres en Ciudad de México, Editado por Manuel Farías)