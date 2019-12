Precios del cobre apuntan a alza si se resuelve disputa comercial EEUU-China

Imagen de archivo de concentrado de cobre almacenado en el puerto de Punta Chungo, Chile. 7 julio 2010. REUTERS/Víctor Ruiz Caballero

SINGAPUR, 3 dic (Reuters) - El bajo nivel de los inventarios de cobre implica que cualquier resolución a la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría llevar a un repunte de los precios, dijeron el martes participantes del mercado, en la medida que los consumidores se apresuren a reabastecerse.

Los inventarios combinados disponibles en depósitos de la Bolsa de Metales de Londres y de la Bolsa de Futuros de Shanghái han disminuido un 50,5% desde mediados de agosto, ante menores tasas de reposición de los compradores del metal.

La disminución de las existencias en las bodegas a menudo se ve como señal de una demanda sólida en los principales centros industriales por el cobre, que se utiliza en construcción y en las industrias de energía.

Sin embargo, volúmenes bajos también reflejan una estrategia de reducción de riesgos por parte de los consumidores, que ahora no compran hasta que surja una demanda para no tener inventarios que no hayan sido pedidos por un cliente, dijeron delegados en una conferencia de la LME en Singapur.

“Las preocupaciones de la guerra comercial han estado presentes ya por más de 12 meses y se entiende que los participantes de toda la cadena de suministro se hayan desabastecido para reducir el riesgo”, dijo Guy Wolf, jefe de análisis de mercado de Marex Spectron en Singapur.

“Pero una vez que el mercado tenga certeza sobre el panorama del comercio y los aranceles (...) la psicología cambiará por completo, porque todos querrán reabastecerse. Temerán que los precios se disparen”, agregó Wolf en los márgenes de la conferencia.

Pero la actual falta de certeza sobre cómo se desarrollará la disputa está haciendo que los operadores sean más cautelosos a la hora de hacer nuevas compras, advirtió.

Julie Zhu, directora de Viant Commodities, con sede en Singapur, observó que el mercado en China está lento.

“Creo que el mejor indicador son los inventarios de cobre en depósitos aduaneros. Son 200.000 toneladas de metal: un tercio de su máximo en 2017. Por lo general, el cobre es un gran indicador de la economía china (...), así que el hecho de que se haya reducido en dos tercios nos dice mucho”.

