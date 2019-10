MINUTO A MINUTO-Rueda de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO, 8 oct (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció el martes su conferencia de prensa matutina.

A continuación, un resumen de los puntos más relevantes:

* “AHORRO, NO SUBEJERCICIO” López Obrador dijo que, en el marco de la austeridad republicana con el nuevo gobierno, el hecho de que no se utilice la totalidad de los recursos aprobados en el presupuesto previsto para un año no se considera subejercicio, sino un ahorro. “Esto es lo que a veces no se entiende. Esto nos permite el tener finanzas públicas sanas, porque ese ahorro pues es para financiar los programas sociales”, dijo el presidente de México.

* GASTO AUSTERO EN PUBLICIDAD El mandatario mexicano dijo que su administración debía mantener “aunque sea austero” el gasto en publicidad, citando la importancia del papel de los medios de comunicación. Agregó que si bien ayudan mucho las “benditas redes sociales”, les interesa mantener al gasto publicitario, especialmente en algunas campañas, como las de prevención del consumo de drogas. “Ahora gastamos la mitad, pero sí hay también presupuesto con ese propósito porque hace falta garantizar el derecho a la información”, dijo López Obrador.

* CARTA A PELOSI El presidente, también conocido como AMLO por sus siglas, dijo que le enviará una carta a la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidiéndole su apoyo para la aprobación del nuevo tratado comercial T-MEC, en el marco de una visita de legisladores estadounidenses a México. “Hemos manifestado que sería conveniente para las tres naciones que se aprobara el tratado. Le conviene a Canadá, a Estados Unidos y a México”, dijo López Obrador, quien más tarde se reunirá con la comitiva estadounidense. El mandatario agregó que espera que el proceso electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos no retrase la ratificación del tratado. Canadá, Estados Unidos y México firmaron el pasado noviembre el nuevo tratado comercial regional, que debe ser ratificado por los congresos de las tres naciones. Los legisladores mexicanos fueron los primeros en darle su aprobación.

* EN NOVIEMBRE HABRÁ DEFINICIÓN FINAL DE ACCIDENTE DONDE MURIÓ GOBERNADORA DE PUEBLA El mandatario dijo que ya está lista la investigación técnica del accidente donde murió la entonces gobernadora del central estado Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle. No obstante, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que el 25 de octubre se tendrá un informe más detallado sobre los hechos. “Por esa razón, durante noviembre ya tendremos definición final de las causas (del accidente)”, dijo Jiménez Espriú, sin precisar la fecha. (Redacción Ciudad de México)