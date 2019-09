¡Se lo vendemos! López Obrador dice que ofrecerá a Trump lujoso avión presidencial

Imagen de archivo del interior del avión presidencial tomada durante una gira de medios previo a su puesta en venta por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 2 de diciembre de 2018. REUTERS / Daniel Becerril

CIUDAD DE MÉXICO, 27 sep (Reuters) - El avión presidencial que transportó al expresidente de México por todo el mundo, pero que ahora está a la venta, debería tentar a Donald Trump a abrir su billetera, bromeó el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario ganó las elecciones de hace más de un año criticando los privilegios del gobierno, incluido el lujoso avión presidencial, mientras gran parte de los mexicanos viven sumidos en la pobreza.

Durante un discurso en el norteño estado Coahuila, justo en la frontera sur de Texas, López Obrador recordó el viernes a su audiencia que uno de sus primeros actos oficiales fue poner a la venta el avión equipado con una gran cama y un baño de mármol, que utilizaba el exmandatario, Enrique Peña Nieto.

“Es un avión que también no lo tiene ni Donald Trump, no sé por qué no se anima él. ¡Se lo vendemos!”, dijo con una sonrisa López Obrador, quien vive frugalmente y realiza sus giras por el país en vuelos comerciales.

“La próxima vez que hable yo por teléfono con él se lo voy a ofrecer”, agregó, provocando algunos aplausos.

La aeronave presidencial fue adquirida a fines de 2012, justo cuando Peña Nieto asumió el cargo, y es una más de los 70 aviones y helicópteros que el gobierno busca vender por orden del actual presidente.

Reporte de David Alire Garcia; Traducido por Noé Torres, editado por Ana Isabel Martínez