Presidente mexicano adota tom desafiador em disputa com Canadá sobre contratos de gasodutos

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, respondeu com tom desafiador nesta quinta-feira a preocupações canadenses de que contratos de gasodutos concedidos sob o governo de seu antecessor podem não ser honrados, dizendo que os termos dos acordos foram “abusivos” em relação ao governo.

Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, durante entrevista coletiva na Cidade do México 15/04/2019 REUTERS/Edgard Garrido

A estatal elétrica mexicana CFE disse nesta terça-feira que buscará renegociar uma resolução “mais justa” a disputas contratuais sobre gasodutos sendo construídos por companhias que incluem a mexicana IEnova e a canadense TC Energy.

O embaixador canadense ao México, Pierre Alarie, escreveu no Twitter na quarta-feira que o governo mexicano parece “não desejar respeitar contratos de gasodutos de gás natural”, e disse estar “profundamente preocupado” sobre o sinal sendo enviado.

López Obrador, que em fevereiro prometeu que os contratos seriam honrados, disse que entende o porquê de Alarie estar defendendo os interesses do Canadá, mas manteve um tom desafiador quando questionado sobre a disputa durante sua coletiva de imprensa de rotina nesta manhã.

“Aqui foi declarado que esses contratos eram abusivos. Eu os chamei de contratos injustos porque eles foram concedidos com todos os benefícios para as companhias”, disse o presidente.

A IEnova, uma unidade da Sempra Energy, sediada nos EUA, disse que a CFE está buscando arbitragem sobre os termos de um contrato que a empresa mexicana assinou em parceria com a TC Energy para construir um gasoduto que vai do Texas ao porto de Tuxpan, na costa do Golfo de México.

Separadamente, o mexicano Grupo Carso, empresa controlada pelo bilionário Carlos Slim, que está entre as companhias envolvidas nas disputas de gasodutos, disse em comunicado que analisará um pedido de arbitragem que recebeu da CFE.

(Por Dave Graham e Diego Oré)

