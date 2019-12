(Reuters) - O vice-ministro das Relações Exteriores do México para a América do Norte, Jesus Seade, disse neste sábado que os negociadores estão progredindo nas revisões do acordo comercial EUA-México-Canadá (USMCA).

“Estamos chegando perto, estou confiante”, disse Seade a repórteres do lado de fora do escritório do Representante de Comércio dos EUA em Washington, acrescentando que ele provavelmente voltaria na segunda-feira para continuar as negociações.

Reportagem de Diego Ore e David Lawder