Ex-presidente boliviano Evo Morales 10/11/2019 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México garantiu asilo ao ex-presidente da Bolívia Evo Morales, informou nesta segunda-feira o chanceler mexicano, depois de o líder boliviano ter renunciado ao cargo no domingo, em meio a disputa eleitoral e grave crise política no país.

Por Daina Beth Solomon