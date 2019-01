Sobe para 66 número de mortos na explosão em duto de combustível no México

TLAHUELILPAN, México (Reuters) - Subiu para 66 o número de mortos na explosão de um duto supostamente perfurado por ladrões de combustível na região central do México, disse o governador do Estado de Hidalgo neste sábado.

Em uma entrevista conjunta com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, o governador de Hidalgo, Omar Fayad, disse que outras 76 pessoas ficaram feridas na explosão ocorrida na sexta-feira à noite, que aconteceu enquanto pessoas tentavam encher recipientes com combustível.

Dezenas de corpos queimados ficaram espalhados pela área carbonizada onde ocorreu a explosão, no município de Tlahuelilpan, enquanto a polícia científica fotografava os restos mortais. Soldados e outros militares cercavam a área isolada.

Sapatos e roupas chamuscadas ficaram espalhados pelo local, bem como baldes e galões usados pelas pessoas para colher o combustível. Parentes das vítimas se agrupavam nas proximidades, alguns em prantos.

López Obrador prometeu intensificar o esforço do governo para erradicar o roubo de combustível, que tem custado bilhões de dólares ao país nos últimos anos.

Imagens de vídeos mostraram moradores se amontoando para encher recipientes com combustível do duto perfurado e também vítimas queimadas pela explosão, levantando questionamentos sobre o que o governo tem feito para lidar com uma questão colocada como prioritária por López Obrador desde que tomou posse, em 1 de dezembro.

Reportagem de Dave Graham e Noe Torres