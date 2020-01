Facebook diz que erro técnico causou tradução vulgar do nome de líder chinês

02/12/2019 REUTERS/Johanna Geron

RANGUM (Reuters) - O Facebook culpou um erro técnico no sábado pelo fato de o nome do líder chinês Xi Jinping ter aparecido como “Sr. Shithole” em postagens em sua plataforma quando traduzido de birmanês para o inglês, e pediu desculpas por qualquer ofensa causada.

O erro veio à tona no segundo dia de uma visita do presidente chinês a Mianmar, onde Xi e a conselheira Aung San Suu Kyi assinaram dezenas de acordos sobre grandes planos de infraestrutura apoiados por Pequim.

Um comunicado sobre a visita publicado na página oficial de Suu Kyi no Facebook estava repleta de referências ao “Sr. Shithole” quando traduzida para o inglês, enquanto uma manchete no jornal local Irrawaddy apareceu como “Jantar em homenagem ao presidente shithole”.

Não ficou claro quanto tempo durou o problema, mas a função de tradução do Google não mostrou o mesmo erro.

“Corrigimos um problema técnico que causava traduções incorretas do birmanês para o inglês no Facebook. Isso não deveria ter acontecido e estamos tomando providências para garantir que isso não aconteça novamente. Pedimos sinceras desculpas pela ofensa que isso causou”, disse o Facebook em nota.

O sistema do Facebook não tinha o nome do presidente Xi Jinping em seu banco de dados birmanês e adivinhou a tradução, disse a empresa. Testes de tradução de palavras semelhantes que começam com “xi” e “shi” em birmanês também produziram “shithole”, acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores da China não quis comentar.

Por Poppy Elena McPherson; Reportagem adicional de Katie Paul em São Francisco