México, preocupado por intención EEUU de recolectar ADN de migrantes

Foto de archivo. Un bebé se sienta frente a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, cerca de un grupo de migrantes que regresaron a México para esperar su audiencia de asilo en el cruce fronterizo internacional Puerta México. 10 de octubre de 2019. REUTES/ Verónica G. CArdenas. A baby sits across from U.S. Customs and Border Protection officers, near a group of migrants who returned to Mexico to await their U.S. asylum hearing as they block the Puerta Mexico international border crossing bridge to demand a speedier asylum process in Matamoros, Mexico October 10, 2019. REUTERS/Veronica G. Cardenas TPX IMAGES OF THE DAY