Minério de ferro na China sobe em meio a sinais mistos sobre oferta da Vale

Embarcação é carregada com minério de ferro em porto de São Luís, Maranhão 09/12/2011 REUTERS/Paulo Whitaker

MANILA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na China subiram nesta sexta-feira em meio a sinais conflitantes sobre a oferta da maior produtora mundial da commodity, a brasileira Vale, mas registraram sua primeira perda semanal em quatro semanas.

A Justiça de Minas Gerais ordenou que a Vale suspenda as operações no complexo minerário da barragem de Dique III, de acordo com um documento judicial visto pela Reuters na quinta-feira. Mas seu impacto na produção gerou preocupações, embora a empresa tenha dito que não há problema adicional, pois o ativo já estava parado por uma outra decisão.

A Vale tem sido alvo de várias decisões judiciais relacionadas a minas que usam represas semelhantes à que se rompeu em janeiro, matando centenas de pessoas.

As operações na mina de Alegria, em Minas Gerais, também da Vale, foram interrompidas após um “teste de estresse” não ter garantido a estabilidade, com o impacto na produção de minério de ferro estimado em 10 milhões de toneladas por ano.

No entanto, a mineradora foi autorizada a retomar as operações na mina de Brucutu, seu maior complexo de minério de ferro em Minas Gerais.

A empresa informou na noite de quinta-feira que poderá retomar atividades em Brucutu em até 72 horas.

Com a volta de Brucutu, a Vale ainda terá paralisada capacidade de pouco mais de 60 milhões de toneladas/ano.

O contrato do minério de ferro para maio, o mais ativo na Bolsa de Mercadorias de Dalian, chegou a subir 0,7 por cento antes de encerrar a sessão em alta de 0,5 por cento, a 615,5 iuanes (91,86 dólares) por tonelada.

Já o contrato do vergalhão mais ativo na Bolsa de Futuros de Xangai caiu 0,8 por cento, para 3.768 iuanes por tonelada.