Preço do minério sobe na China com demanda firme; importação pelo país cai no 1º tri

Pilhas de minério de ferro no porto de Nantong, em Jiangsu, China 11/09/2018 REUTERS/Stringer

MANILA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na China encerraram em alta nesta sexta-feira e registraram o terceiro ganho semanal consecutivo, com os preços spot oscilando perto de máximas em cinco anos em meio ao aumento da demanda das siderúrgicas chinesas e ao declínio na oferta de fornecedores estrangeiros.

As importações de minério de ferro da China subiram em março para 86,42 milhões de toneladas, após atingirem uma mínima de 10 meses em fevereiro, de acordo com os dados alfandegários mais recentes, já que as siderúrgicas reabasteceram seus estoques antes do fim das restrições à produção de inverno.

Para o primeiro trimestre de 2019, a China importou 261 milhões de toneladas de minério de ferro, uma queda de 3,5 por cento em relação aos 270,4 milhões de toneladas em igual período do ano passado.

O contrato do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, para setembro, fechou em alta de 0,7 por cento, a 653,5 iuanes (97,30 dólares) por tonelada, e ganhou 3,7 por cento nesta semana.

O minério de ferro de Dalian subiu cerca de 49 por cento neste ano, impulsionado principalmente pelas preocupações com a oferta, já que os embarques para a China pelos principais fornecedores no Brasil e na Austrália caíram.

No Brasil, os embarques de minério de ferro caíram acentuadamente em março após a queda da barragem da Vale, em Brumadinho (MG).

O preço spot do minério de ferro na China ficou em 95 dólares por tonelada, ante 94,50 dólares na véspera, de acordo com a consultoria SteelHome.

Os preços do aço subiram, com o vergalhão de construção na Bolsa de Futuros de Xangai subindo 0,6 por cento, para 3.794 iuanes por tonelada, alta de cerca de 6 por cento nesta semana, o maior salto semanal desde a primeira semana de dezembro de 2018.