Minério de ferro tem 5º mês de ganhos na China; aço sobe com demanda

Pilha de minério de ferro na China 21/09/2018 REUTERS/Muyu Xu

MANILA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na China subiram nesta terça-feira e registraram o quinto ganho mensal consecutivo, enquanto o aço para construção marcou seu melhor mês desde julho de 2018, impulsionado pela esperança de que a demanda permaneça firme após os feriados do Dia do Trabalho.

O declínio nos estoques de minério de ferro e aço na China levou usinas e comerciantes a reabastecerem as reservas antes de um fim de semana prolongado de cinco dias, também ajudando a sustentar os preços.

Os mercados futuros de Dalian e Xangai estarão fechados a partir de quarta-feira e reabrirão na segunda-feira, 6 de maio.

O contrato do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian subiu 2,1 por cento, para 639 iuanes (94,84 dólares) a tonelada, seu maior fechamento em duas semanas.

A matéria-prima de fabricação de aço ganhou quase 12 por cento em abril, em grande parte devido ao choque de oferta após um desastre mortal na barragem de rejeitos e subsequente fechamento de minas da Vale no Brasil, neste ano.

O minério de ferro à vista para entrega na China ficou em 95 dólares por tonelada, ante 93,80 dólares na véspera, com base em dados rastreados pela consultoria SteelHome.

O contrato do vergalhão de aço mais ativo na Bolsa de Futuros de Xangai subiu 1,8 por cento, para 3.828 iuanes por tonelada. O aço para construção subiu 11,3 por cento em abril, seu melhor mês em nove.