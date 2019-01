Ministro Bento Albuquerque diz que Vale se comprometeu a desativar barragens a montante

28/1/2019 REUTERS/Washington Alves

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, afirmou nesta terça-feira que recebeu a informação de que a mineradora Vale (VALE3.SA) se comprometeu em desativar todas as barragens com tecnologia a montante em seus empreendimentos.

Bento Albuquerque afirmou, no entanto, que onde não for possível, a empresa irá construir barragens de contenção para que não haja novos acontecimentos com dano à vida humana.

As informações recebidas pela pasta, segundo Bento, vieram do Estado de Minas Gerais.

A tecnologia a montante era a utilizada na barragem da mineradora que se rompeu em Brumadinho (MG) na sexta-feira, que deixou ao menos 65 mortos e 288 desaparecidos, segundo dados das equipes de buscas atualizados na tarde desta terça-feira.

A mesma tecnologia era utilizada na barragem da Samarco que entrou em colapso em novembro de 2015, deixando 19 mortos, centenas de desabrigados e poluindo o rio Doce, em toda a sua extensão, até o mar do Espírito Santo, no maior desastre ambiental do Brasil.

O ministro ponderou, no entanto, que antes de definir qualquer responsabilidade sobre Brumadinho é preciso apurar os fatos.

O ministro falou a jornalistas no Palácio do Planalto, depois de reunião ministerial.

Por Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu