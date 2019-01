Buscas são retomadas em Brumadinho após normalização de barragem de água

Helicóptero de resgate sobrevoa região atingida por rompimento de barragem em Brumadinho (MG) 27/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRUMADINHO (Reuters) - O trabalho de busca aos desaparecidos após o rompimento de uma barragem de mineração da Vale em Brumadinho (MG) foi retomado na tarde deste domingo, depois que uma barragem de água que apresentava risco de rompimento foi considerada segura pelas autoridades, informou a Defesa Civil de Minas Gerais.

De acordo com o tenente-coronel Flávio Godinho, porta-voz da Defesa Civil, equipamentos de monitoramento apontaram que a barragem 6, também da Vale, retornou para o nível de alerta 1, que não representa mais risco para moradores e para os bombeiros que trabalham na região.

“Retornamos para o risco 1, ou seja, a barragem nesse exato momento não oferece risco para as pessoas que moram e nem para os bombeiros, que voltaram para o trabalho de resgate”, disse o tenente-coronel a repórteres em Brumadinho.

“A medição é feita a todo momento, houve drenagem de água e a medição da barragem mostrou que nesse momento ela não traz risco”, acrescentou.

No início da manhã, um alerta de possível rompimento da chamada barragem B6, de água, levou a uma operação para a retirada de milhares de pessoas de suas casas em Brumadinho, na mesma região atingida pelo rompimento de uma barragem de rejeitos na sexta-feira que deixou dezenas de mortos.

Devido ao alerta, os trabalhos de busca de desaparecidos foram suspensos, tanto devido aos riscos para as equipes como para concentrar a atuação na retirada de moradores nas áreas de risco.

A Defesa Civil orientou as pessoas que saíram de casa devido ao alerta que retornem. “As pessoas devem retornar para as suas residências, as vias de acesso estão liberadas para que isso aconteça.”