MPF quer agilizar reparações a atingidos por lama em Brumadinho, diz Dodge

Covas para enterro de vítimas de tragédia de Brumadinho 30/01/2019 REUTERS/Washington Alves

BRASÍLIA (Reuters) - A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou nesta quinta-feira que o Ministério Público Federal vai trabalhar na busca de soluções extrajudiciais para agilizar as reparações a atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), que deixou pelo menos 99 mortos e centenas de desaparecidos.

Dodge reuniu-se no fim da manhã e início da tarde com representantes do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) e, às 14h30, vai se encontrar com o diretor-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, e com o consultor-geral e diretor Jurídico da empresa, Alexandre D’Ambrósio.

“No sábado, quando estive no cenário da tragédia, expressei a expectativa do Ministério Público que é elevada no sentido de que as soluções para este caso sejam extrajudiciais”, disse ela, ao destacar que esse tipo de reparação é mais rápido.

Por Ricardo Brito