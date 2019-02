Sobe para 115 número de mortos por rompimento de barragem em Brumadinho

Corpo recuperado da área atingida pelo rompimento de barragem em Brumadinho (MG) 30/01/2019 REUTERS/Washington Alves

(Reuters) - Subiu para 115 o número de mortos pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração operada pela Vale em Brumadinho (MG), informou a Defesa Civil de Minas Gerais nesta sexta-feira.

Em entrevista coletiva na cidade mineira, o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Flávio Godinho, informou que 248 pessoas ainda estão desaparecidas e, dos mortos, 71 corpos já foram identificados.

Vídeos do momento do rompimento da barragem há uma semana foram divulgados por veículos de comunicação nesta sexta. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Pedro Aihara, a divulgação não partiu das equipes técnicas que atuam nos trabalhos de resgate.

Ele disse que as imagens foram entregues pela Vale no dia seguinte ao desastre e elas ajudaram nos trabalhos das equipes técnicas que unem Bombeiros, Defesa Civil e polícia. Segundo Aihara, a decisão de não divulgar as imagens teve o propósito de não gerar pânico na população.

O porta-voz dos bombeiros disse ainda que, a partir de agora, a velocidade em que novos corpos será mais lenta, já que o acesso aos corpos, muitos deles soterrados pela onda de lama que devastou a região, fica mais difícil.

O porta-voz disse que, do ponto de vista técnico, não se descarta a possibilidade de encontrar sobreviventes, embora mais de uma semana após o desastre, isso se torne uma possibilidade cada vez mais remota.

Autoridades que atuam na identificação dos corpos também afirmaram que, mais de uma semana após o rompimento da barragem da Vale, esse trabalho fica mais difícil por conta do grau de decomposição dos cadáveres.

Por Eduardo Simões