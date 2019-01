Bombeiros tentam resgatar corpos em ônibus encontrado na lama; total de mortos sobe para 58

Helicópetro de resgate durante operação em Brumadinho 27/01/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRUMADINHO, Minas Gerais (Reuters) - Equipes de resgate retomaram os trabalhos de busca na madrugada desta segunda-feira focadas em retirar corpos que estariam dentro de um ônibus encontrado no mar de lama provocado pelo rompimento de uma barragem de mineração da Vale em Brumadinho (MG), o que deve aumentar o número de 58 mortes confirmadas até o momento.

Os bombeiros precisaram encerrar as buscas na noite de domingo devido à falta de iluminação e retomaram os trabalhos às 4h da manhã desta segunda-feira, de acordo com o porta-voz da corporação, tenente Pedro Aihara.

Segundo a mais recente atualização de números de vítimas, divulgada na noite de domingo, o rompimento da barragem deixou 58 mortos e 305 desaparecidos, e outras 192 pessoas foram resgatadas. Os números devem mudar ao longo do dia conforme os trabalhos de resgate prosseguem.

Nesta segunda-feira, uma equipe enviada por Israel que desembarcou na noite de domingo em Belo Horizonte ajudará as equipes de resgate de Minas Gerais na operação de busca pelas vítimas.

O tenente Aihara também informou, em entrevista à Globonews, que os bombeiros localizaram no domingo o local onde ficava uma pousada em Brumadinho que estaria com 35 pessoas no momento da tragédia, mas que não há mais nada no local. Segundo ele, a força da lama provavelmente deslocou a estrutura para outro lugar.

O rompimento da barragem em Brumadinho, ocorrido na sexta-feira por volta do horário do almoço, provocou uma enorme avalanche de lama de rejeitos que atingiu comunidades e área administrativa da própria Vale.

Esse é o segundo desastre do tipo evolvendo a Vale em pouco mais de três anos. O número de mortos já supera as 19 vítimas fatais do rompimento em 2015 de uma barragem em Mariana, também em Minas Gerais, da Samarco, uma joint venture da Vale com a BHP.

No domingo, um alerta no início da manhã para um possível rompimento de uma outra barragem da Vale na região provocou pânico e levou à suspensão das buscas por diversas horas. Os trabalhos só foram retomados depois que o alerta foi suspenso pelas autoridades.