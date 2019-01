Agência Nacional de Mineração interdita Complexo Córrego do Feijão da Vale após desastre

(Reuters) - A Agência Nacional de Mineração (ANM) em Minas Gerais decidiu interditar e suspender de imediato as atividades do Complexo Córrego do Feijão, tendo em vista o rompimento da barragem 1 da companhia na região, na sexta-feira, em Brumadinho (MG), conforme documento visto pela Reuters.

Segundo a interdição, assinada pelo gerente regional da ANM/MG, Jânio Alves Leite, a condição para a desinterdição é o restabelecimento de todas as condições técnicas de segurança da operação, devidamente comprovadas junto à ANM.

Por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro; Edição de Marcela Ayres