Justiça bloqueia mais R$5 bi da Vale a pedido do Ministério Público por desastre em MG

Área atingida por rompimento de barragem em Brumadinho (MG) 26/01/2019 REUTERS/Washington Alves

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Justiça de Minas Gerais acatou pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e determinou o bloqueio de 5 bilhões de reais da mineradora Vale, diante de rompimento de barragem da companhia na sexta-feira em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Em nota, o MP afirmou que a ação tem como objetivo garantir a adoção de medidas emergenciais e a reparação de danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem da mina Feijão, na tarde de sexta-feira.

“A decisão impõe ainda que a empresa adote, de imediato, todas as medidas necessárias para garantir a estabilidade da barragem VI do Complexo Mina do Feijão”, disse a nota.

“Em sua sentença, a juíza Perla Saliba Brito aponta como inconteste o dano ambiental causado pelo rompimento da barragem e como irrefutável a premência de se efetivar medidas emergenciais para salvaguardar a comunidade local e assegurar a recomposição dos prejuízos causados.”

Por Marta Nogueira