Minério de ferro na China cai após estoques alcançarem máxima de mais de 1 mês

Navio descarrega minério de ferro no porto de Qingdao, na China 11/12/2018 REUTERS/Stringer

MANILA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro de Dalian caíram 1,6% diante de uma comercialização amplamente lenta nesta segunda-feira, pressionados pela fraca demanda pela matéria-prima do aço e pelo aumento dos estoques portuários em toda a China.

O contrato de minério de ferro mais negociado da Dalian, para entrega em setembro, terminou a 885 iuanes (128,67 dólares) a tonelada.

Os estoques portuários de minério de ferro transoceânico na China ficaram em 118,35 milhões de toneladas em 19 de julho, recuperando-se de uma mínima de dois anos e meio de 115,25 milhões de toneladas em 28 de junho, segundo dados da consultoria SteelHome.

O último número semanal é o maior desde a segunda semana de junho.

Apesar do aumento dos estoques, pode ser cedo para concluir que as preocupações com o fornecimento estão prestes a desaparecer, disse um operador de Xangai.

“Os números de estoques poderiam ser mais altos devido a um aumento nos volumes de importação, ou poderia haver algum atraso na entrega dos portos para as usinas”, disse o operador. “Precisamos ver uma tendência correndo por várias semanas.”

O contrato de vergalhão de aço mais negociado na bolsa de Xangai, com vencimento em outubro, caiu 0,6%, para 3.948 iuanes por tonelada, ampliando as perdas pela quarta sessão consecutiva.

O aço laminado a quente, usado em carros e eletrodomésticos, caiu 0,2%, para 3.863 iuanes por tonelada, em queda pela terceira sessão consecutiva.

Outros insumos siderúrgicos também aumentaram as perdas, com o carvão metalúrgico de Dalian caindo 0,8% para 1.395,50 iuanes por tonelada, enquanto o coque recuou 1,1% para 2.141 iuanes.