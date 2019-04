Comunidade indígena encerra bloqueio de mina de cobre peruana Las Bambas

LIMA (Reuters) - A mina de Las Bambas, uma das maiores produtoras de cobre do Peru, retomou os transportes do minério neste sábado após comunidades indígenas encerrarem um bloqueio de mais de dois meses em uma importante rodovia, disse a companhia.

A comunidade de Fuerabamba, da região andina de Cusco, concordou em uma reunião no fim da sexta-feira a encerrar por meio de compensações um conflito que impediu as exportações de Las Bambas, controlada pela mineradora chinesa MMG, segundo um comunicado da companhia de mineração Las Bambas.

Detalhes do acordo não estavam imediatamente disponíveis, mas a comunidade buscava um compromisso da companhia em pagá-la por transitar através de suas terras agrícolas.

Moradores de Fuerabamba estavam desde fevereiro acampados ao longo de um trecho da rodovia na região alta de Cusco, bloqueando os caminhões da MMG de transportar cobre saindo de Las Bambas.

“Como resultado da reunião, o livre trânsito de caminhões com concentrado e produtos no trecho da rodovia pública que atravessa as terras Yavi Yavi foi restabelecido”, disse a companhia.

Um porta-voz da empresa disse à Reuters neste sábado que em relação à produção na mina, ela está “progressivamente normalizando todas as operações”.

Las Bambas, uma das maiores minas do Peru, produz cerca de 400 mil toneladas de cobre por ano, ou cerca de 2 por cento da produção global. As ações da MMG atingiram seu nível mais alto em um mês após a companhia afirmar que retomará operações normais em Las Bambas.

O Peru é o segundo maior produtor de cobre do mundo, mas seu setor de mineração enfrenta constantes protestos de comunidades próximas a operações por causa de lucros ou preocupações ambientais.

Por Marco Aquino