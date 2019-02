Preço do minério de ferro tem máxima de 22 meses na China

MANILA, 1 Fev (Reuters) - Os preços das matérias-primas siderúrgicas na China subiram para máximas de vários meses nesta sexta-feira, impulsionados por questões relacionadas à interrupção da oferta, com o minério de ferro atingindo seu nível mais alto em 22 meses após um rali de sete dias.

Extração de minério de ferro na China 26/09/2018 REUTERS/Muyu Xu

O contrato de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian subiu para 623 iuanes (92,46 dólares) a tonelada, alta de 6,6 por cento, fechando em 621,5 iuanes.

O minério de ferro registrou seu quinto ganho semanal consecutivo e subiu mais de 20 por cento este ano.

Há perspectiva de o mercado entrar em um déficit neste ano, na sequência de uma medida da Vale, maior produtora global, de parar operações em Minas Gerais para desmontar barragens, após o desastre de Brumadinho na semana passada.

“Enquanto a empresa está propondo aumentar a produção em outros lugares, estimamos uma perda total líquida de cerca de 13 milhões de toneladas em 2019”, disseram Daniel Hynes e Soni Kumari, estrategistas de commodities da ANZ, em nota.

“Isso acabará empurrando o mercado de minério de ferro de volta ao déficit neste ano”.

A Vale informou na véspera que obteve decisão favorável que garante o reestabelecimento das atividades no Terminal da Ilha Guaíba (TIG). O terminal teve suas atividades suspensas na manhã de quinta-feira, em função do auto de interdição da Prefeitura de Mangaratiba em razão de alegada não apresentação das licenças ambientais do terminal.

O TIG apresentou todas as licenças ambientais e a Prefeitura de Mangaratiba decidiu cancelar a ordem de interdição no terminal.

Dezenas de navios que transportam carvão e minério de ferro para a China estão parados fora dos portos esperando para descarregar, de acordo com os dados do setor.

Isso provavelmente aumentará as preocupações com a oferta. As autoridades estão demorando mais do que o normal para liberar as importações junto aos funcionários da alfândega, segundo operadores.

O contrato de carvão metalúrgico subiu até 4,2 por cento, para 1.290 iuanes, máxima de 17 meses, antes de encerrar a sessão em 1.288,5 iuanes.